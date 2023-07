Il Mar Mediterraneo più caldo di sempre | acque a 28 gradi In Florida | al largo di Miami | toccati i 38

(Di martedì 25 luglio 2023) Ledel Marhanno raggiunto ieri la più alta temperatura giornaliera mai registrata, ha dichiarato all’Afp il principale centro di ricerca marittima spagnolo, ovvero l’Istituto di Scienze Marine (Icm) di Barcellona. “È stato battuto un nuovo record per il periodo 1982-2023 per la temperatura mediana giornaliera della superficie del mare nel, con 28,71”, hanno dichiarato i ricercatori dell’istituto catalano, analizzando i dati satellitari dell’osservatorio europeo Copernicus. Il precedente record di 28,25era stato stabilito il 23 agosto 2003. Andando altrove la situazione peggiora. Negli Stati Uniti, precisamente aldi, l’acqua ha superato per alcune ore i 38. La ...

Le acque delsono sempre più calde. A testimoniarlo la temperatura, pari ad oltre 28 gradi, raggiunta nella giornata di ieri, 24 luglio. Si tratta del più alto valore mai registrato, come ......71 gradi", hanno dichiarato i ricercatori dell'Istituto di Scienze Marine (Icm) di Barcellona, analizzando i dati satellitari dell'osservatorio europeo Copernicus Le acque delhanno ...Roma, 25 lug. Le acque delhanno registrato ieri la loro temperatura giornaliera piu' alta da quando si tiene memoria del dato, ha annunciato allAFP il principale centro di ricerca marittimo spagnolo. La ...Prenderà il via mercoledì 26 luglio l’iniziativa “Libri al tramonto” promossa dal blog Diari di Palude, tre date per incontrare gli autori del Collettivo ...Una boa di rilevazione situata circa 60 chilometri a Sud di Miami, sulla costa della Florida, ha registrato per alcune ore temperature dell'acqua di mare superiori ai 38 gradi. Lo riporta il Washingto ...