... con tre morti per malori improvvisi dovuti forse all'eccessiva canicola, e tre grossi incendi, oggi resta l'allerta per nuovi focolai che possono essere alimentati dal. . 25 luglio 2023... con tre morti per malori improvvisi dovuti forse all'eccessiva canicola, e tre grossi incendi, oggi resta l'allerta per nuovi focolai che possono essere alimentati dal. . 25 luglio 2023

Il maestrale spazza via l'anticiclone dalla Sardegna Euronews Italiano

Il vento di maestrale che ha cominciato a soffiare da ieri sera sulla Sardegna ha spazzato via la cappa di calore che avvolgeva l'isola dove ieri si sono raggiunte temperature infermali vicine ai 45 ...Il meteo degli ultimi giorni ha visto un’insolita ondata di calore sub-tropicale, ma sembra che ci sia un cambiamento in arrivo. Dopo un periodo di ...