Il gruppo Wagner addestrerà i soldati bielorussi

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilha concordato un piano di interazione militare con il ministro degli affari Interni Ivan Kurbakov per addestrare le truppe bielorusse. I mercenari russi esiliati ina dopo il tentato colpo di stato del loro leader Yevgeny Prigozhin contro il regime di Vladimir Putin, da giorni svolgono già missioni nel campo di addestramento di Brestsky, al confine traa e Polonia. Mentre secondo la Associated Press sono circa tremilaquattrocentocinquanta i mercenari dellache operano nel capo di addestramento di Asipovichy, a sud-est della capitale Minsk. Le immagini satellitari hanno mostrato l’arrivo di circa settecento veicoli e convogli delina. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno annunciato ...

Ma a seguito dell'ammutinamento del, l'indulgenza verso gli "eroi" pare ormai acqua passata. La decisione del tribunale di Mosca può essere considerata un messaggio all'ex " chef di ...Il fondatore delEvgenij Prigoin ha dichiarato che i suoi uomini abbandoneranno il fronte ucraino per ridispiegarsi sul continente africano. Infine, Mosca ha annunciato l'uscita dall'...Nella prima puntata si parlerà del: a un mese esatto dalla ribellione di questa formazione paramilitare che il 24 giugno ha prima occupato la città russa di Rostov - sul - Don e ...

Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko si sono incontrati per la diciottesima volta negli ultimi due anni, in un incontro tenutosi ieri vicino a San Pietroburgo. Durante la loro riunione, i due preside ...Per una volta l'Ansa, la benemerita agenzia italiana di informazioni, è riuscita a non informare. Giorni fa, su ItaliaOggi, Gianni Pardo ...