Il golpe della sinistra per dare la cittadinanza agli stranieri | cosa hanno fatto

(Di martedì 25 luglio 2023) A Firenze, la maggioranza Pd ha presentato un atto per inserire nello statuto comunale un riferimento allo "Ius Soli", proponendo l'istituzioneonoraria per i minori. La "stoccata"Lega: "Il Pd parla solo di Ius Soli e di diritti dei clandestini"

...di una inchiesta indipendente é stato il giornalista freelance Andrea Lucidi che documenta in modo imparziale gli orrori nel Donbass fin dallo scoppioguerra civile nel 2014 dopo il...Nel marzo del 2022, a un anno daldel febbraio 2021, pubblicammo invece Myanmar. Senza un ... lontani dai riflettoricronaca ma dove si consuma quotidiano il drammaguerra. Guarda il ...... che ospitava il vertice, di ricevere Putin, colpito da mandato di arresto internazionale, e a quest'ultimo di lasciare Mosca, subito dopo il fallitodi Prigozhin , capoWagner, i cui ...

Il golpe della sinistra per dare la cittadinanza agli stranieri: cosa ... ilGiornale.it

Il governo di Pechino ha sostituito Qin Gang con Wang Yi - ma senza chiarire il mistero della «sparizione» del ministro: malattia, «infedeltà», o altro ancoraLunedì in Israele è passato il primo pezzo della riforma giudiziaria, tra le proteste in strada e il boicottaggio dell’opposizione. Una scelta che divide la società e in ultima analisi lo indebolisce ...