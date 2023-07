Il geologo Mario Tozzi | fenomeni climatici attesi | tutti dovremmo preoccuparci 

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - L'Italia è divisa in due. Il nord è stravolto dal maltempo - una ragazza di 16 anni che partecipava a un campo scout è morta dopo che un albero è caduto sulla tenda in cui stava dormendo nel Bresciano -, mentre il centro-sud del Paese è colpito da un'ondata di caldo africano, a Roma in poco più di 24 ore sono almeno 17 le persone svenute al Colosseo per le alte temperature. Ma perché avviene tutto questo? L'AGI ne ha parlato con, 63 anni,, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo italiano. Cosa sta succedendo professore? Sta accadendo quanto gli scienziati specialisti del clima ci dicono ormai da parecchio tempo e ce lo dicono nella stragrande maggioranza di casi, nella quasi totalità. E cioè che c'è un cambiamento climatico anomalo rispetto al passato, ...

Il 63enne, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo italiano, ha parlato con l'AGI spiegando che il clima sulla Terra cambia per 5 ragioni ...