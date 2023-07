Il famoso italiano irriconoscibile | oggi ha un nuovo lavoro e una nuova vita

Leggi su tvzap

(Di martedì 25 luglio 2023) Il mondo dello spettacolo è come le montagne russe, si sale e si scende. Un giorno ti propongono contratti e collaborazioni quello dopo vieni sostituito da qualcuno più giovane, che con due battute su Instagram riscuote più notorietà. Purtroppo invecchiamo tutti e con l’avanzare dell’età è difficile trovare un posto nella Tv o nel cinema, nel caso degli attori e presentatori. Motivi diversi, ma stessa fine per gli sportivi che a causa di questioni fisiche sono costretti ad abbandonare il mondo dello sport in un età relativamente giovane. Prendiamo in esempio Damiano Tommasi, che dopo aver giocato con la Roma in Serie A e all’estero in Spagna, Inghilterra e Cina fino al 2006, a 48 anni è diventato il sindaco di Verona. Prima di entrare in politica aveva continuato la carriera calcistica come presidente Aic dal 2011 al 2020, poi dal 2018 come consigliere federale Figc. Questo è solo uno ...