Il divario tra quello che i genitori dicono ai propri figli e il messaggio reale che trasmettono con il comportamento quotidiano Tra il dire e il fare …

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 25 luglio 2023) I valori della nostra gioventù sembrano, quelli sui quali, ciascuno di noi, aveva costruito i suoi progetti di vita e di comunità, e i messaggi che stiamo inconsapevolmente, senza intenzionalità, in pratica e talvolta, inviando da adulti paiono essere diventati un vero eo problema. Secondo un sondaggio dell’università di Harward, la grande maggioranza dei giovani facenti parte di una variegata composizione di razze, di culture e di classi sembra dare valore, un maggiore valore e una maggiore attenzione agli aspetti del successo personale, come ad esempio, prima fra tutti,della realizzazione lavorativa e della felicità, rispetto ache, invece, era per le generazioni precedenti la preoccupazione per gli altri. L'articolo .