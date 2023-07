Il direttore degli Uffizi difende Sangiuliano da Il Foglio | «Giusto il numero di visitatori alla mostra inaugurata dal ministro»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 luglio 2023) Il, Eike Schmidt, scende in campo are ildella Cultura, Gennaro, inviando una lettera alde Ilper negare che ilabbia fatto una seconda gaffe suldeia unada lui, come sostenuto sulla testata in un pungente articolo di Salvatore Merlo ripreso anche da Open. Secondo Schmidt «l’opinionista è vittima di un abbaglio. Lasulle riviste – così come quella dedicatafinanza nell’antica Roma, nelle sale attigue – si trova proprio all’inizio del percorso, e tutti iche entrano al museo, ...