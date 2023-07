Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) Il Governo la chiama una “semplificazione dell’utilizzo dei”. Ma quello che la conversione indelporta davvero con sé, con la modifica della disciplina delle causali a cui occorre far riferimento in caso di proroga o rinnovo, è una condizione di maggiore precarietà. Viene allentata, infatti, la stretta che nel 2015 ilDignità aveva dato alla materia per garantire una pur minima tutela ai lavoratori acosa è utile sapere, dopo l’entrata in vigore dellail 4 luglio 2023. Sei alla prima assunzione a? Se la durata del contratto non raggiunge un anno, nessuna causale deve essere espressa, proprioaccadeva in precedenza. E ...