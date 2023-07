Il Comune ordina la demolizione ma Iliad fa orecchie da mercante | l’antenna in via la Pira è ancora li

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 25 luglio 2023) Caserta. Il 10 gennaio 2023 con Determina Dirigenziale numero 25, a firma del dirigente ing. Luigi Vitelli, ildi Caserta (leggi a questo link l’articolo relativo) annullava in autotutela il provvedimento silente creatosi sulla richiesta di rilascio dell’auto­rizzazione per la realizzazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare diS.p.a. in via Giorgio lain Caserta alla loc. Puccianiello, a poche decine di metri dall’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Antenna la cui realizzazione era già al 95% dell’opera. Nelle motivazioni ilaccertava che «si è verificato ed accertato che l’impianto non è confor­me al comma 7 dell’art. 7 del Regolamento Comunale, poiché non rispetta la distanza minima pre­vista tra SRB dagli edifici sensibili, ivi meglio ...