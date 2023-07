Il compagno le chiede di sposarla | lei dice ' sì' poi precipita dalla scogliera e muore

Chef muore a 33 anni mentre lavora. La famiglia chiede l'autopsia LA NAZIONE

La donna, 72enne di Conegliano in provincia di Treviso, avrebbe richiesto un ingente assegno da quasi 200 mila euro l'anno. Quattro gli arrestati tra i quali il suo ex marito ...«Siamo due persone interessate ad affittare la casa». Fin qui, tutto bene. Specie se una delle due persone ha un contratto a tempo indeterminato che la rende una perfetta inquilina. I problemi, per El ...