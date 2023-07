Il cibo biologico fa davvero bene alla salute?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 25 luglio 2023) In estate, i mercati contadini si animano di colori e profumi invitanti, ma spesso anche di prezzi più alti per i prodotti biologici. Tutto questo fa sorgere una domanda spontanea, cioè se frutta e verdura biologiche siano veramente più ricche di nutrienti rispetto a quelle convenzionali. La risposta breve è positiva, ma la questione è più complessa di quanto si pensi. La focalizzazione dell’agricoltura biologica Le normative che regolano il, diverse da quello biodinamico, non si concentrano solo ed esclusivamente suifici per ladei consumatori. L’attenzione è rivolta anchemodalità di coltivazione dei prodotti biologici, regolamentata dell’unione Europea, basata sulla protezione del suolo tramite l’utilizzo di compost e letame animale, e sull’evitare l’uso di prodotti ...