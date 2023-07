Il chicco di grandine più grande mai caduto in Europa Italia choc | la prova della Apocalisse | Guarda

(Di martedì 25 luglio 2023) Arriva dal Friuli Venezia Giulia funestato dal maltempo il nuovo, poco invidiabile record deldimaisull': si tratta di una bomba di ghiaccio di 19 centimetri di diametro, raccolto il 24 luglio intorno alle 23 ad Azzano Decimo (Pordenone). A certificare il primato lo European Severe Stormes Laboratory (Essl) su Twitter. Secondo l'istituto specializzato nelle statistiche dei fenomeni meteorologici "estremi", ildigigante di Azzano Decimo ha strappato il record a un altro maxi-no, quelloappena il 19 luglio scorso a Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, nel vicino Veneto. Due record europei in pochi giorni: la conferma più inquietante di come ...

Ad Azzano Decimo, nella grandinata della sera del 24 luglio è caduto undidi 19 centimetri di diametro. Sarebbe il più grande mai caduto in Europa, in base ai dati storici ...Il processo di fusione e poi di solidificazione può proseguire diverse volte , aggiungendo di volta in volta massa aldi, che s'ingrandisce . Più, ovviamente, la convezione sarà ...Leggi Anche Ildipiù grande mai caduto in Europa è stato raccolto in provincia di Pordenone Amoc, infatti, trasporta acqua calda in Europa, ma l'immissione in atmosfera di pesanti ...

Nel pordenonese il chicco di grandine più grande d'Europa, una palla di ghiaccio di 20 centrimetri ilgazzettino.it

Secondo quanto ha ricordato l'organizzazione, il record mondiale rimane quello del chicco di grandine di 20,3 centimetri caduto nel 2010 a Vivian, in South Dakota, solo 1,3 cm in più di quello precipi ...Un chicco di grandine di ben 19 centimetri di diametro, raccolto il 24 luglio intorno alle 23 ad Azzano Decimo (Pordenone), sarebbe il più grande mai caduto in Europa, in base ai dati ...