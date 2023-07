Il caso Elkann e la necessità di un vero dialogo intergenerazionale Scrive Tivelli

Leggi su formiche

(Di martedì 25 luglio 2023) Oportet ut scandala eveniant. L’ultimo tormentone tra stampa e gioco di sponda con i social è ilAlain. Non credo di sovrappormi ai tanti articoli usciti, e che usciranno, né alle, per certi versi legittime, proteste del comitato di redazione di Repubblica.lo ho conosciuto, specie quando era consigliere dell’allora ministro dei beni culturali Giuliano Urbani che ho sempre frequentato e che sento ancora molto volentieri, ed anche perché talvolta mi ha intervistato per qualche mio libro per la bella trasmissione su La7 che all’epoca conduceva. Ne ho sempre apprezzato l’eleganza e lo stile. Ho sempre saputo però che era figlio ed espressione fisiologica di certe élite. A cominciare da quelle piemontesi (ed anche francesi), che ruotavano, ed in parte ruotano ancora, intorno al mondo di quello che era ed è la Fiat e che ...