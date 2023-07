Il Bayern Monaco vuole Szczesny

In attesa di eventuali affondi del Paris Saint - Germain per Osimhen , De Laurentiis sta valutando con calma i profili del sostituto di Kim, ceduto al. In cima alla lista c'è Danso , ...Commenta per primo 'Giocherò la prossima stagione al. Non ho altri piani. Sono proprio sicuro che rimarrò qui'. Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista tedesco, Joshua Kimmich ha parlato dei rumors di mercato che lo volevano ...Il percorso è lungo, ma il sorteggio degli ottavi di finale è benevolo: scansati i campioni in carica del, l'avversario designato è il TPS , squadra finlandese. L'andata si gioca in ...

Consapevoli dell'imminente partenza di Yann Sommer (verso l'Inter), i giganti bavaresi stanno lavorando all'arrivo di un nuovo portiere. Per questo sono ...Il Bayern Monaco sembra aver individuato il sostituto di Yann Sommer. Si tratta di David Raya, portiere spagnolo messosi in mostra nell'ultima stagione ...