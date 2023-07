Il 30 novembre concorso Medicina generale | soddisfazione sindacati

(Di martedì 25 luglio 2023) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - E' stato approvato il primo Bando diper il triennio 2023/26 del Corso di formazione specifica in. Il via libera è arrivato dalla Provincia autonoma di Trento, che bandirà 44 borse di studio delle quasi 3mila previste a livello...

... i due sono stati identificati come presunti responsabili del furto aggravato, intra loro ... Neldel 2014, con un suo complice, si sarebbe reso anche responsabile di lesioni e ...MIGLIOR OPERA PRIMA: "Stranizza d'Amuri" di Giuseppe Fiorello (Fuori), che è stato ... la mostra dedicata a Tognazzi che si terrà nel borgo di Deruta dal 25al 6 gennaio. Presente sul ...MIGLIOR OPERA PRIMA: 'Stranizza d'Amuri' di Giuseppe Fiorello (Fuori), che è stato ... la mostra dedicata a Tognazzi che si terrà nel borgo di Deruta dal 25al 6 gennaio. Presente sul ...

Concorso Medicina Generale il 30 novembre, soddisfazione SNAMI TrendSanità

È l’8 novembre del 63 a.C. e siamo a Roma, più precisamente nel tempio di Giove Statore, che non è ancora andato in cenere, visto che il grande incendio di Roma, quello di Nerone, è di là da venire.Ne ...E’ stata confermata la data del concorso che si terrà il 30 novembre 2023, primo passo per recuperare i ritardi finora accumulati. Una buona notizia per la medicina territoriale trentina, che potrà ...