Ieradi Inter Women | «Subito a casa! Alzare l’asticella e formare»

(Di martedì 25 luglio 2023), nuovo Head ofFootball, ha espresso le sue prime parole da dirigente dell’. Competenza e determinazione ORGOGLIOSO ? Marcoracconta le sue emozioni aTv: «Emozioni estremamente positive. Dai primi attimi vissuti nell’universohoavvertito delle sensazioni positive, di fare bene, crescere e alimentare questo progetto.Orgoglioso che la società voglia puntare su di me, sento la responsabilità di questa scelta. Ho trovato un team eccezionale, faremo bene e creeremo qualcosa di importante». CRESCITA ? Poisi focalizza su tutto il movimento: «Il sistema sta crescendo, siamo ad un crocevia fondamentale. C’è il professionismo, il ...

Grandi novità in casa Inter Women: Leonardo Bonomi è il nuovo direttore sportivo, mentre Marco Ieradi sarà il nuovo head of women football a sostituire l'uscente Ilaria Pasqui.