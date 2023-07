(Di martedì 25 luglio 2023) Come ogni estate, si torna a parlare delle ondate di calore che attraversano gran parte del globo. In Italia, quest'anno è la volta di Caronte bis, che in questi giorni sta causando picchi massimi di ...

Lo dimostrano i dati provenienti daidi Osservazione della Terra, che anno dopo anno ci mostrano un quadro globale delle temperature in continuo aumento su tutto il pianeta. I dati ...Rocket Lab ha portato in orbita anche un satellite per la società di comunicazioni canadese Telesat e due cubesat per Spire Global , una società della Virginia i cuila Terra ...tutta la terra, e diviene così possibile monitorare ed effettuare previsioni sul cambiamento climatico e ambientale con eccellenti livelli di precisione. L'imaging satellitare: ...

I satelliti osservano la Terra per monitorare i cambiamenti climatici globali Globalist.it

L'ondata di calore "Caronte Bis" colpisce l'Italia con picchi fino a 48°C, mentre dati satellitari evidenziano l'intensificarsi dei cambiamenti climatici globali.Temperature da record stanno investendo l’Italia raggiungendo nuovi picchi: sull’Etna si rilevano 47 gradi e le temperature da record non accennano a fermarsi.