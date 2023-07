I salari scendono drammaticamente | la colpa è anche di una certa mentalità tutta italiana

(Di martedì 25 luglio 2023) di Stefano De Fazi L’Ocse ha recentemente certificato che iitaliani nella prima metà del 2023 sono scesi in maniera drammatica: il valore registrato è del -7,5% su base annua. Dato impietoso se confrontato con la media dei paesi Ocse che registrano un -3,8%. Inoltre, nel periodo precedente al 2020, il nostro paese era stato l’unico ad avere una diminuzione deireali su un arco trentennale. Qualcuno ha provato e proverà a spiegare questo andamento sbandierando la questione della produttività. Ci diranno: il lavoro è remunerato dal mercato secondo il suo apporto alla produzione e, se questo non cresce, come può crescere il livello dei? Il corollario di questo assunto è, inevitabilmente, che sia inutile (se non addirittura dannoso per l’economia) che i lavoratori reclamino stipendi più alti. ...

