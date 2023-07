I rollerblade per sfrecciare come Ken

Leggi su gqitalia

(Di martedì 25 luglio 2023) Pattini in linea giallo fluo, in pendant con ginocchiere, polsiere e mitico marsupio. È questo il look con cui Ryan Gosling sfreccia sul lungomare californiano con Margot Robbie nel nuovo film Barbie, firmato da Greta Gerwig. È proprio la fotografia dei due su un paio diuna delle prime immagini ad essere state diffuse dalla Warner Bros per lanciare il kolossal. E di sicuro, questo quadretto che vede i due eroi della Mattel divertirsi a Venice Beach, è uno di quelli che ci ricorderemo più a lungo di questo fenomeno pink che sta conquistando il mondo, grazie anche all’incredibile outfit che non passa certo inosservato. Ma il fenomeno delle quattro ruote una in fila all’altra arriva da qualche decennio prima quando si cercava di dare vita alla versione “estiva” dei modelli utilizzati dai giocatori di Hockey per non fermarsi mai con gli allenamenti. Nascevano ...