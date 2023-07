I limiti tattico-bellici della controffensiva di Kiev

Leggi su panorama

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo oltre 7 settimane di combattimenti, la tanto anticipataucraina non ha sostanzialmente portato ad apprezzabili risultati sul terreno come verosimilmente si attendevano sia i Vertici disia quelliNATO e dell’Unione Europea. La progressione, come riportato dagli stessi ucraini, si misura in poche centinaia di metri al giorno nel settore di Bakhmut ad est e di qualche chilometro in quello di Zaporizhzhia a sud, considerato il punto dove viene esercitato lo sforzo principale, in quanto consentirebbe di raggiungere il Mar d’Azov dividendo in due lo schieramento avversario. I risultati sono stati sino ad ora marginali: circa 300 km quadrati in totale su tutto il lungo fronte (poco piùsuperficie dell’Isola d’Elba) senza tuttavia riuscire ad intaccare la prima linea russa. Lo stesso ...