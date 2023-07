I danni del violento nubifragio di questa notte a Milano

(Di martedì 25 luglio 2023) Alle 4 del mattino c'è stato vento fortissimo, pioggia e grandine: diversi alberi sono caduti, per ora non ci sono notizie di feriti

A Seregno un palazzo è stato devastato da una violenta tromba d'aria che ha causato alcuni vistosi buchi sulle facciate e ha divelto partetetto. Anche a Cesano Boscone il temporale notturno ha ...... Nord nella morsamaltempo Meteo Milano, maltempo con temporali e vento: donna muore in Brianza Maltempo Milano, volo Delta dirottato a Roma:ad aereo La fortissima pioggia ha causato anche ...Tante le chiamate ai vigiliFuoco, la conta deiè appena cominciata.

I danni del downburst a Seregno. Le immagini di una casa sventrata dalle raffiche di vento TGLA7

Tetti scoperchiati e alberi caduti hanno causato il panico tra i cittadini, che alle 4 del mattino sono stati svegliati da un susseguirsi di tuoni e di fulmini e da fortissime raffiche di vento ...Non solo Milano, anche in Veneto e in Friuli si sono registrati fenomeni violenti di maltempo, tra grandine e trombe d’aria che hanno causato diversi disagi e danni. Le autorità hanno ricevuto ...