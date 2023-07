I danni del maltempo in Brianza

(Di martedì 25 luglio 2023) Tetti scoperchiati, buchi sui muri, alberi caduti, linee dei tram a terra e diversi allagamenti per la pioggia e grandine caduta questa notte. Ma soprattutto una donna di cinquantotto anni è morta a Lissone mentre camminava sulla strada, colpita da un grosso ramo caduto. La donna di origine marocchina si chiamava Salma, viveva in Italia da molti anni e lavorava come operaia in una fabbrica siderurgica. Questo è il primo tragico bilancio dell’ondata diche da ieri stra colpendo lae la provincia di Milano. A Seregno un palazzo è stato devastato da una violenta tromba d’aria che ha causato alcuni vistosi buchi sulle facciate e ha divelto parte del tetto. Anche a Cesano Boscone il temporale notturno ha scoperchiato il tetto di un edificio. Ildelle ultime ore non è stato causato da un semplice temporale, né da ...

...scoperchiati e alberi caduti Nella notte centinaia sono state le chiamate ricevute dai vigili...anche alle linee dei tram, che sono cadute a terra. Al momento non risultano fortunatamente ...... che corrispondono al 37%totale delle organizzazioni colpite. Inefficienza nel rilevamento ... i costi sostenuti per far fronte aisubiti sono inferiori (di circa 1 milione di dollari) ...Oggi il Senato discute una mozione 'sul riconoscimento dell'Holodomor come genocidio aipopolo ucraino'. Holodomor deriva dalle parole ucraine holod (carestia) e moryty (uccidere) ed è ...

I danni del downburst a Seregno. Le immagini di una casa sventrata dalle raffiche di vento TGLA7

A Legnano quattro alberi sono crollati in via Candiani, via D’Annunzio, via Pisa e in corso Italia travolgendo altrettante automobili con a bordo alcune persone: due passeggere di 34 e 81 anni sono ...Gli eventi alluvionali di maggio in Emilia-Romagna – e la nuova ondata di maltempo che si è concentrata nei giorni scorsi soprattutto nelle province di ...