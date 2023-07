I Cesaroni | una serie invecchiata male | ma a cui non possiamo non volere bene

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 luglio 2023) Arriva su Netflix I, la fiction Mediaset nata come adattamento del format spagnolo Los Serrano e diventata presto cult (e poi scult) in Italia. Ma un posticino nel nostro cuore lo avrà sempre, ecco perché. Lo sappiamo, avete iniziato a canticchiare anche voi queste parole, se avete vissuto nel primo decennio del 2000 il periodo "d'oro" della fiction italiana che, dopo il successo di Un medico in famiglia sulla RAI provava a trovare un corrispettivo su Canale 5 per poter fare concorrenza al servizio pubblico. Lo fece I, dal 2006 al 2014 per sei stagioni, riunendo interpreti molto amati e conosciuti del cinema italiano accanto ad altri emergenti e partendo da un format spagnolo, Los Serrano, proprio come la controparte RAI che aveva adattato Médico de familia. Da una parte il proverbiale medico curante …