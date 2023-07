I 45 giorni del governo Badoglio

Leggi su agi

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - Ilaffidato da Vittorio Emanuele III al Maresciallo Pietrola sera del 25 luglio è undi scopo e con un solo reale incarico da portare a compimento: farla finita con la guerra alle migliori condizioni possibili, salvaguardando l'istituzione monarchica. Non è una novità, anche se c'è stato un lavorio sotterraneo e segretissimo sin dall'ottobre del 1942 per giungere a un armistizio, addirittura cinque tentativi caldeggiati dai fascisti, quattro dei quali autorizzati da Mussolini in persona, tre per iniziativa di Casa Savoia e uno dei militari a loro volta con l'egida della Corona. L'unico risultato era stato lo scetticismo degli Alleati sul modo di procedere e sulla reale volontà degli italiani di chiamarsi fuori dal conflitto, e il sospetto su abboccamenti e credito degli stessi. E infatti non si era ...