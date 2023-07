Hotel Portofino | quante puntate sono? Quante stagioni? Trama | cast e curiosità

(Di martedì 25 luglio 2023)è il titolo di una nuove serie firmata Rai trasmessa di preciso su Rai 1. La prima puntata andrà in onda nel corso delle prossime ore ma esattamente,lepreviste ele? Di cosa parla la serie tv in questione? Qui di seguito sarà possibile trovare molteplici informazioni., ladella serie televisiva La serie televisiva intitolata ‘’ è ambientata nello specifico nel 1926 e si concentra in modo particolare su Bella Ainsworth ovvero la figlia di un magnate industriale britannico. La donna decide di trasferirsi sulla riviera ligure con l’unico obiettivo di fondare un ...

... chi ha vinto ieri sera Nella serata di ieri, martedì 25 luglio 2023, su Rai1ha appassionato 1.721.000 spettatori pari al 12.4%. Su Canale 5 7 Ore per Farti Innamorare ha ...Testa a testa negli ascolti del prime time di ieri sera tra Rai1 e Italia1 nella fase di sovrapposizione tra '' e 'Battiti Live'. Sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, infatti, la serie ha totalizzato 1.721.000 telespettatori e uno share del 12,44% mentre lo spettacolo di RadioNorba ha ...Stando alle anticipazioni della seconda puntata diCecil e Jack elaboreranno un piano non dalle migliori intenzioni per mettere in vendita un prezioso oggetto di valore della famiglia ...

Hotel Portofino: trama e cast della serie britannica in onda su Rai 1 La Gazzetta dello Sport

1' di lettura 26/07/2023 - I militari della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio, a seguito delle indagini avviate in seguito alla denuncia presentata da un residente, odontoiatra, hanno concluso ...Lo spettacolo musicale dell'estate è ormai inarrestabile, ma la prima puntata di Hotel Portofino vuole sfidarlo. Intanto Marco Liorni si prende il pre-serale ...