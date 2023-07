Hotel Portofino | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023) Questa sera, martedì 25 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladi, una serie britannica in tre puntate che si inserisce nella tradizione dei “period dramas”, drammi in costume, ambientati nel passato. La serie, ideata da Matt Baker e basata sull’omonimo romanzo di J.P. O’Connell, disponibile anche in lingua originale, ha und’eccezione formato da attori internazionali come Natasha McElhone (“Californication” e “Designated Survivor”) nei panni di Bella e Mark Umbers che interpreta suo marito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, la serie tv ci porta all’interno dell’albergo facendoci conoscere i diversi personaggi e come ...