(Di martedì 25 luglio 2023) Per assistere alla prima de 'Il quarto uomo', opera lirica dedicata all'eroismo civile, nuovo lavoro firmato da Hershey Felder che porta in scena la vera storia degli 'Eroi di

Per assistere alla prima de 'Il quarto uomo', opera lirica dedicata all'eroismo civile, nuovo lavoro firmato da Hershey Felder che porta in scena la vera storia degli 'Eroi di Fiesole'Per assistere alla prima de 'Il quarto uomo', opera lirica dedicata all'eroismo civile, nuovo lavoro firmato da Hershey Felder che porta in scena la vera storia degli 'Eroi di Fiesole'

Hlen Mirren a Fiesole con il marito, il regista Taylor Hackford LA NAZIONE

Per assistere alla prima de ‘Il quarto uomo’, opera lirica dedicata all'eroismo civile, nuovo lavoro firmato da Hershey Felder che porta in scena la vera storia degli 'Eroi di Fiesole’ ...In equilibrio tra popcorn movie e commedia filosofica femminista, il film sulla bambola della Mattel - incredibilmente - funziona. A meraviglia ...