Harry Kane preferirebbe unirsi al Manchester United quest’estate

(Di martedì 25 luglio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante del Tottenham Hotspurè stato collegato a un allontanamento dal club questa estate. Secondo quanto riferito, i campioni di Germania del Bayern Monaco sarebbero entusiasti di ingaggiare il giocatore, ma un rapporto di Football Insider afferma che il nazionale ingleseun trasferimento al. I Red Devils sono stati collegati con una mossa per un attaccante nelle ultime settimane e si pensa che stiano tenendo d’occhio Rasmus Hojlund dall’Atalanta. Ancheè stato collegato al trasferimento all’Old Trafford. Resta da vedere se i Red Devils decideranno di fare una mossa per lui nelle prossime settimane. A quanto pare, gli Spurs sono sotto pressione per vendere il ...

Notizie Calcio - Il PSG sembra aver scelto il successore di Kylian Mbappe. PSG, la strategia per arrivare aNella giornata di oggi sembra essersi intensificato l'interesse dei parigini pere L'Equipe fa una ricostruzione di quella che è la tattica del presidente Al - Khelaifi per ...Il Paris Saint - Germain avrebbe messo nel suo mirino, dopo la possibilità di addio da parte di Mbappé. Nasser Al - Khelaifi , numero uno del Psg, è stato di recente a Londra dove ha potuto parlare con Daniel Levy , presidente del Tottenham ,...... per una motivazione di mercato molto importante: i negoziati in programma per venerdì con il presidente del Tottenham Daniel Levy, con argomento, l'attaccante scelto per essere il nuovo 9 ...

Il CEO del Bayern non parte per l'Asia con la squadra: a Londra per trattare Kane col Tottenham Calciomercato.com

Come riferisce Gazzstta, che tirasse un’aria non proprio piacevole, il Psg l’aveva forse intuito già da qualche mese, ma si era mosso soprattutto con l’idea di ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...