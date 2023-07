Hacker | l’aristocrazia della società dell’informazione

Leggi su panorama

(Di martedì 25 luglio 2023) La scomparsa di Kevin Mitnick mi ha fatto riflettere su alcuni aspetti del mondo dell’hacking e sulle persone che la compongono. L’approccio originale dell’hacking è quello di saziare una curiosità e una passione rispetto alle quali molti dei valori tradizionalinostra cultura occidentale sono visti come arcaici, e le conseguenze dell’agire in tal senso sono considerate irrilevanti. Nell’accettare che la violazione di un sistema informatico sia un’azione ammissibile si pongono di fatto dei nuovi paletti culturali che rimuovono il concetto di proprietà privata. Quale reazione potremmo avere se rientrando a casa trovassimo uno sconosciuto che scartabella nella nostra libreria? Difficilmente gli chiederemmo se vuole in prestito qualche libro e sapere che non ha fatto danni sarebbe soltanto una parziale consolazione. Eppure, la potente molla rappresentata dalla ...