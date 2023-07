Ha fatto fuori tutte | influencer a valanga su Mediaset

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023) Il nuovo Grande Fratello vip, che tra un mese e mezzo torna in tv, lascia a casa molti personaggi dei social., amanti della spunta blu - chi più ne ha più ne metta - sembra che siano stati fatti. Definitivamente. Sarebbe dovuta entrare nella casa più spiata d'Italia anche Guendalina Tavassi, ma il diktat di Pier Silvio Berlusconi ha cambiato le carte in tavola. E il Gf vip - che sarebbe stato un clamoroso ritorno - potrebbe essere sempre più lontano per lei. Questa, almeno per adesso, è solo un'indiscrezione. La Tavassi si aggiungerebbe al nome dei "bocciati" illustri dai piani alti di Cologno Monzese, sarebbero saltati anche Antonio Razzi, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni e Justine Mattera. Intanto lei, sempre più forte su Instagram, risponde ai fan e dice: “No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF”. Poi ancora ...