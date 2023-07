Gundogan | «Il Barcellona gioca per vincere la Champions | Xavi non ha bisogno della mia ricetta per farlo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 luglio 2023) Mundo Deportivo intervista Ilkay, arrivato in questo mercato estivo alracconta l’epidemia di gastroenterite che ha colpito la squadra catalana e che ha costretto il club ad annullare l’amichevole contro la Juventus. Uno deitori che si sono ammalati è stato proprio. «Mi sento bene, in buona salute. Ha colpito diversitori, ma da quello che ho sentito si sentono tutti meglio. Speriamo di avere tutti per la partita contro l’Arsenal, perché per noi è importante entrare nelle dinamiche di partita, abituarsi l’uno all’altro e prepararsi per la stagione». Come ha vissuto il team l’epidemia? «Con sorpresa. Siamo andati a fare colazione la mattina. Avevamo già sentito che alcunitori non si sentivano bene e non scendevano ...