Guidavano sotto l' effetto dell' alcool | cinque patenti ritirate dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l'effettuazione di mirati servizi, continuano incessantemente a porre attenzione all'attività di perlustrazione, sia per contrastare la ...... Gropparello e dal Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d'Arda, intervenuti per i rilievi, è risultato che i tre eranoeffetto dell'alcol mentree questa sarebbe stata la causa ...Dagli accertamenti eseguiti dai militari intervenuti per i rilievi, è risultato che i tre eranoeffetto dell'alcol mentree questa sarebbe stata la causa degli incidenti. Alle 20 ...

Guidavano sotto l'effetto dell'alcool: cinque patenti ritirate AvellinoToday

Si tratta di automobilisti fermati in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, per tre di loro è scattata la denuncia ...Nell’ultimo fine settimana i militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al controllo di oltre 200 veicoli e circa 300 persone, a ...