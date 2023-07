Guendalina Tavassi sul GF Vip 8 | “Ha fatto fuori tutte”

(Di martedì 25 luglio 2023)non ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, però, grazie alla presenza di Edoardo, è riuscita a intervenire lo stesso. Non ha mai perso occasione per commentare le puntate e le azioni dei concorrenti. È stata dura nei confronti di alcuni protagonisti, come Antonella Fiordelisi, e più malleabile verso altri. A meno di due mesi dall’inizio dell’ottava edizione, molti utenti le hanno chiesto se entrerà nella Casa come concorrente. La sua risposta ha lasciato tutti con l’amaro in bocca.vorrebbe partecipare al GF Vip 8: la dichiarazioneha un carattere davvero particolare. L’ha dimostrato in diverse situazioni, sia sui social network che in televisione. Durante l’ultimo anno, è stata più ...

Oltre a Barbara D'Urso , che ha lasciato l'azienda, ci sono altri vip e vippettini che non troveranno più spazio in quel di Cologno Monzese: per esempio, uno dei personaggi della ...La 37enne, pur senza nominarlo, su Piersilvio Berlusconi dice: "Ha fatto fuori tutte" E' il reality che l'ha resa popolare e l'unico a cui avrebbe nuovamente partecipato, manon ha alcun problema ad ammetterlo. I follower le chiedono se desidererebbe entrare nuovamente nella Casa di Cinecittà come concorrente il prossimo settembre. La romana però ...conferma: fuori, quindi, starlette, showgirl, star del web, influencer e personaggi ritenuti "trash". Dentro giornalisti, divulgatori e commentatori di qualità. Pier Silvio ...

Per Guendalina Tavassi difficilmente si apriranno le porte di Mediaset: il suo commento alla rivoluzione voluta da Berlusconi ...Con Pier Silvio Berlusconi in casa Mediaset è in corso un bel repulisti. Personaggi orrendi, di dubbio gusto, ad ammaliare e ammalare il pubblico da casa, pare, non abbiano più spazio presso l’azienda ...