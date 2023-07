Guendalina Tavassi punge Pier Silvio | «Non c’è più spazio per noi del trash… Ma che c*** ce frega?»

(Di martedì 25 luglio 2023) Per la prossima stagione televisiva di Canale 5,Berlusconi ha rivisto in modo abbastanza drastico la linea editoriale dei reality show. In pratica, il numero uno della rete Mediaset vorrebbe cercare di contenere il trash che si è visto per tutti questi anni e che gli ha fatto storcere il naso negli ultimi tempi. Proprio a proposito di questo, si è espressa su Instagram, ex concorrente del Grande Fratello, prima, e dell’Isola dei Famosi, poi. Le dichiarazioni diè molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram. L’ex gieffina ha espresso il proprio parere in merito al trash perché un suo follower le aveva chiesto se avrebbe partecipato nuovamente al Grande ...

Oltre a Barbara D'Urso , che ha lasciato l'azienda, ci sono altri vip e vippettini che non troveranno più spazio in quel di Cologno Monzese: per esempio, uno dei personaggi della ...La 37enne, pur senza nominarlo, su Piersilvio Berlusconi dice: "Ha fatto fuori tutte" E' il reality che l'ha resa popolare e l'unico a cui avrebbe nuovamente partecipato, manon ha alcun problema ad ammetterlo. I follower le chiedono se desidererebbe entrare nuovamente nella Casa di Cinecittà come concorrente il prossimo settembre. La romana però ...conferma: fuori, quindi, starlette, showgirl, star del web, influencer e personaggi ritenuti "trash". Dentro giornalisti, divulgatori e commentatori di qualità. Pier Silvio ...

Per la prossima stagione televisiva di Canale 5, Pier Silvio Berlusconi ha rivisto in modo abbastanza drastico la linea editoriale dei reality show. In pratica, il numero uno della rete ...