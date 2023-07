Guendalina Tavassi concorrente del Grande Fratello? Lo sfogo sui social

(Di martedì 25 luglio 2023) L’ex gieffina e sorella di Edoardo, ha commentato l’ipotesi di tornare nella casa più spiata d’Italia: ecco come stanno le cosetorna al? L’ipotesi sembra sul tavolo ogni anno, i fan pongono sempre lo stesso interrogativo alla sorella di Edoardo, apprezzato nel corso della passata edizione del programma. Ma non sembra esserci futuro pernella casa più spiata d’Italia. Almeno non nella prossima edizione, e a maggior ragione adesso che il format ha deciso di tagliare di netto la linea trash per abbracciare un equilibrio totalmente diverso e una speranza di tornare ai fasti di un tempo. Intervenuta sui, che abbiamo ritrovato a L’Isola dei famosi in coppia ...

Non farò il GF...' Pier Silvio Berlusconi preso di mira dall'ex concorrente 'Ha fatto fuori tutte' Successivamente, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche fatto ...: perché non potrà partecipare al Grande Fratello L'ex gieffinasarebbe potuta rientrare come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello. Un ...Eccola, la 'vendetta' di. Dolce, piccantissima vendetta. L'ex concorrente di Grande Fratello e Isola dei famosi , volto notissimo dei salotti televisivi di Mediaset e ospite ricorrente di Barbara D'Urso a ...

Guendalina Tavassi su Pier Silvio Berlusconi: Niente più GF, ha fatto fuori tutti noi personaggi trash Fanpage.it

Non farò il GF…” Pier Silvio Berlusconi preso di mira dall’ex concorrente “Ha fatto fuori tutte” Successivamente Guendalina Tavassi, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche fatto ...Dunque non vedremo Ciprian nella casa più spiata d’Italia Pare proprio di no. E come lui neanche Guendalina Tavassi, nota al grande pubblico per partecipazioni a reality e ospitate negli ormai ...