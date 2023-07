“Guardate che macello” Terrazzo distrutto | anche la vip mostra i danni del maltempo alla sua casa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 luglio 2023) Nelle ultime ore ilha scatenato una vera e propria tempesta senza precedenti su Milano e il Nord Italia, lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Tantissimi iad abitazioni, strade e stopcircolazione dei mezzi pubblici come autobus e treni, con inevitabili ripercurssioni sulla circolazione cittadina. “Abbiamo vissuto una notte insonne, il vento in città ha superato i 100 km all’ora. Dalle 4, con i tecnici del Comune, sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare idel nubifragio che stanotte ha colpito la nostra città. La situazione non è semplice ma il personale sta lavorando da stanotte”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato sui social. Leggi: “Qui è l’apocalisse”. ...