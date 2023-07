Guance rosse nel neonato | le possibili cause e quando preoccuparsi

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 25 luglio 2023) Il rossore dellenei neonati è per molti motivo di tenerezza e un segno di buona salute. In realtà lenelpotrebbero rappresentare il segno di una condizione sottostante, non necessariamente grave o maligna, che è opportuno monitorare ed eventualmente trattare correttamente. Tale fenomeno si verifica per effetto della vasodilatazione dei vasi sanguigni presenti in questa zona della pelle. L’aumento del calibro dei vasi sanguigni presenti nella pelle dellepuò dipendere da tanti fattori, dalla sensibilità della cute del bambino a condizioni patologiche più significative. Vediamo in rassegna tutte le principaliè il caso die come intervenire in maniera ...