Gtt | approvate le nuove tariffe Rincari per biglietti e sosta in strisce blu

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo un intenso dibattito, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la delibera di adeguamento delleGTT, maggiorando il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici che da 1,70 passa a 2 euro e i costi dellainblu. Il documento è stato approvato con 21 voti a favore e due contrari. L’assessora alla mobilità Chiara Foglietta ha illustrato in Sala Rossa la delibera spiegando come “Il trasporto pubblico deve rimanere fortemente competitivo verso i mezzi privati, deve essere interconnesso e intermodale, capillare, affidabile nei passaggi e prevedere mezzi confortevoli. Per questo abbiamo lavorato perché entro il 2027 il servizio possa diventare efficacie, sostenibile, accessibile e adeguato agli standard. E’ stato creato un nuovo piano dei trasporti e insieme al nuovo management predisposto un piano industriale in ...