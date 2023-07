Greta Thunberg multata per resistenza alla polizia

(Di martedì 25 luglio 2023) L’attivista svedese per il clima,, è stata recentemente condannata da un tribunale del suo Paese a pagare una multa di 2.500 corone svedesi, equivalente a oltre 216 euro. La condanna è stata emessa a causa del suo coinvolgimento in un atto didurante una protesta pro-ambiente tenutasi il mese scorso presso un impianto petrolifero. La sentenza è arrivata oggi; ad emetterla, è stato il tribunale di Malmö, in Svezia, luogo in cui si è verificato l’episodio che ha portato la giovane davanti al giudice. La manifestazione, organizzata dae altri attivisti del movimento “Reclaim the Future“, è avvenuta il 19 giugno scorso a Malmö presso un impianto petrolifero. La manifestazione, tuttavia, non aveva ottenuto ...

Di cambiamento climatico, negli ultimi anni, si parla grazie soprattutto a Greta Thunberg e ai suoi Fridays for Future, gli scioperi per il clima che hanno avuto molto successo anche in Italia.

