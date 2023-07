Greta Thunberg e la frattura tra immaginazione e realtà

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 luglio 2023) Non so se vi ricordate di. Ebbene, ieri è stata arrestata – oddio, più che altro portata via di peso – dalla polizia svedese mentre bloccava il traffico su una strada ad alto scorrimento di Malmö., che ormai ha vent’anni e rischia di diventare una specie di Macaulay Culkin dell’ambientalismo, si è difesa con una curiosa strategia: non ha negato il fatto, anche perché è stata colta in flagrante, ma ha negato che costituisse reato. Infatti, ha argomentato, il clima è diventato un’emergenza, e per le emergenze cosa si fa? Si blocca il traffico, si passa sopra alla quotidianità, si sacrifica l’interesse privato per quello collettivo. Non fa una grinza. Dimostra anzi, questo ragionamento, lo iato fra ideale e concretezza, fra, che caratterizza l’impegno ...