Grecia | canadair si schianta al suolo | era in missione per spegnere un incendio

Dramma nel dramma in, da giorni tormentata da violenti incendi. Un aereo dei vigili del fuoco si è schiantato ... "Un aereogreco con almeno due persone a bordo è precipitato vicino a ...Precipitato uncon due persone a bordo sull'isola di Evia Mentre una nuova ondata di temperature elevate è attesa per oggi, gli incendi imperversano inin due popolari isole ...L'aereoera stato inviato per spegnere le fiamme nel villaggio di Platanistos , come ha ... Leggi anche, il premier Mitsotakis: 'Siamo in guerra con gli incendi, risarciremo chi è stato ...

Continua l'emergenza incendi in Grecia, dove sono in corso le evacuazioni di migliaia di turisti anche italiani. Dopo Atene, Rodi e Corfù, la situazione sta diventando difficile anche a Evia (Eubea), ...La Grecia registra ancora temperature molto elevate, in quella che viene presentata come "una nuova ondata di caldo che non darà tregua", mentre le autorità sono impegnate sul fronte degli incendi ...