Grecia | canadair precipita mentre spegne le fiamme | il video shock dello schianto

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023)le: ilInuntova lesull’isola di Eubea, vicino a Platanisto: il momentoè stato immortalato in un filmato che in breve tempo ha fatto il giro del web. BREAKING: Firefighting plane fighting wildfires crashes in Greecepic.twitter.com/Up8zkBRTep — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 25, 2023 L’aereo stava partecipando insieme ad altri tre velivoli e a centinaia di vigili del fuoco alle operazioni per tentare di domare leche da domenica interessano la zona boschiva sulle ...