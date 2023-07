Grecia | aereo anti-incendi si schianta al suolo ed esplode | morti il pilota e il copilota – Il video

(Di martedì 25 luglio 2023) SonoilChristos Moulas, 34 anni, e il coPericles Stefanidis, 27 anni, dell’o precipitato inmentre era impegnato nel tentativo di domare i roghi. Lo hanno confermato le autorità greche del Paese ellenico, che da giorni deve fare i conti contro una serie diche stanno devastando alcune tra le sue isole più note ai turisti, come Rodi e Corfù. Il CanadAir si èto almentre era impegnato contro le fiamme nella zona di Karystos, sulla penisola di Evia, a poco più di 70 chilometri da Atene. Secondo quanto riporta la testata greca Ekathimerini, a bordo del mezzo c’erano due persone, membri del 355esimo squadrone di trasporto tattico delle Forze aeree ...

Domati più di 500 roghi in 12 giorniDue piloti dell'aeronautica greca sono morti nello schianto di unantincendio che stava aiutando a estinguere un incendio boschivo sull'isola ...Leggi anche, unsi schianta mentre spegne un incendio boschivo sull'isola di Eubea - Video Palermo assediata da incendi. Chiuso l'Aeroporto, paura per l'ospedale Vari roghi in Calabria, ...

