Grassani | «Il Psg fa mobbing | Mbappé ha un precedente a suo favore»

(Di martedì 25 luglio 2023) L’avvocato Mattiaha parlato alla Gazzetta dello Sport del caso-Psg e delle ultime vicende uscite sui vari quotidiani francese La vicendasi arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli. L’ultimo sembrerebbe scritto in Arabia, con l’offerta al Psg di 300 milioni di euro per importare il giocatore. Mattia, avvocato specializzato in diritto sportivo, su La Gazzetta dello Sport sostiene che in caso di rifiuto da parte del giocatore non ci sarebbero margini per una causa della società. E aggiunge che la scadenza del contratto nel 2024 pone Kylian in una posizione di forza: «Nelle motivazioni della sentenza che dava ragione a Pandev c’era proprio questo elemento, visto come movente di un comportamento mobbizzante».