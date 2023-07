Grande Fratelo Vip 8 | Pier Silvio Berlusconi cambia il logo e ci saranno altre novità 

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 luglio 2023) Una ventata di novità sta per investire ilFratello Vip!ha deciso di darci un nuovo look e una fresca iniezione di creatività. Il reality show di punta di Canale 5 si appresta a presentare al pubblico uncompletamente rinnovato, pronto ad accogliere l’attesissima nuova edizione. Ma imenti non si fermano qui: l’editore ha annunciato un radicale distacco dal trash in prima serata. Storie autentiche e volti di rilievo, ma anche non famosi,i protagonisti indiscussi di questa avvincente avventura televisiva. GF Vip 8, arriva la nuova era del reality Ilstorico delFratello Vip è pronto a fare spazio al nuovo, segnando un’importante svolta per il programma. L’obiettivo è quello ...