GP del Belgio 2023 dal 28 al 30 luglio a Spa

(Di martedì 25 luglio 2023) Insolitamente, la pausa estiva della Formula 1 inizierà dopo il Gran Premio del, che si svolgerà a Spa-Francorchamps questo fine settimana. La trasferta nella Foresta delle Ardenne è stata tradizionalmente la prima gara di ritorno dopo la pausa di agosto, ma una riorganizzazione del calendario per ilha spostato la gara in avanti di un mese, con il Gran Premio d’Olanda che ora occupa il posto di prima gara di ritorno. Questo fine settimana a Spa sarà anche la prima gara sprint a svolgersi sull’iconico circuito, la terza delle sei previste per l’anno. Max Verstappen si presenta alla gara alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva, impresa riuscita solo a Sebastian Vettel, che ne ha ottenute nove nel 2013. Il GP deldel 2022 è stato uno dei più dominanti per Verstappen, che ha vinto le qualifiche ma è ...