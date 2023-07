Golf | Thomas punta la Ryder Cup | “La voglio più di qualsiasi altra cosa”

(Di martedì 25 luglio 2023) Il capitano degli Stati Uniti allaCup di Roma, Zach Johnson, crede che Justinsia la più grande incognita in vista della competizione che si svolgerà dal 29 settembre all’1 ottobre prossimi. Il due volte campione Major, infatti, è in crisi di risultati e rischia il posto, ma può sperare in una delle sei wild card a disposizione. Fuori al taglio al The Masters, allo US Open e, la scorsa settimana, al The Open, il trentenne di Louisville questa settimana sarà costretto a tornare in campo al 3M Open in Minnesota per provare a qualificarsi per i play-off del Pga Tour che vedrà i migliori 70 giocatori (attualmenteè 75°) partecipare al FedEx St. Jude Championship dal 10 al 13 agosto. Justinha espresso il suoi desiderio più importante: “lapiù di ...

Golf, Thomas punta la Ryder Cup: "La voglio più di qualsiasi altra ...

