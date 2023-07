Bleecker Street ha condiviso il trailer del filmin cuiMirren ha interpretato il primo ministro israeliano nel 1973. Il video anticipa i drammatici momenti e le scelte complesse affrontate durante un conflitto che ha messo in difficoltà ...Grande attesa ce' per il film di Polanski, frutto di una coproduzione europea, per Ferrari di Michael Mann e, conMirren nei panni diMeir. Vogliamo fortemente riportare la gente al ...E poi c'è, di Guy Nattiv , presentato alla scorsa Berlinale, conMirren nei panni diMeir "che sarà una grande protagonista della stagione dei premi". L'attenzione grande però va ...

Golda: Helen Mirren è il primo ministro israeliano nel trailer del film Movieplayer

Helen Mirren’s controversial turn as former Israeli prime minister Golda Meir in the indie feature biopic “Golda” begins playing in U.S. theaters on August 24. In advance of the international ...Helen Mirren è la protagonista del film Golda, diretto da Guy Nattiv, e il trailer mostra la star nel ruolo del primo ministro israeliano durante la Guerra dello Yom Kippur.