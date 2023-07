Gli Orrori di Dolores Roach | recensione della serie tv di Prime Video

(Di martedì 25 luglio 2023) La: Glidi, 2023. Creata da : Aaron Mark. Cast: Justina Machado, Alejandro Hernandez, K. Todd Freeman, Kita Updike, Ilan Eskenazi. Genere: Commedia, horror. Durata: 25 minuti ca. /8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su, in lingua originale. Trama: Dopo aver scontato una condanna di sedici anni,(Justina Machado) torna a Washington Heights, un quartiere che ora definisce “ripulito”. Qui rivede Luis, un amico che fa uso di erba. Luis le permette di lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo locale di empanadas. Quando la ritrovata stabilità è a rischio,“Mani magiche” compie gesti estremi per sopravvivere. Su...

